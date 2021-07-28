حداد لبناني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أمس، مذكرة إدارية، قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت التي خلفت 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح، وشردت 300 ألف شخص. وقالت المذكرة: «تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الأربعاء 4 أغسطس في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة».



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