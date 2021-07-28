متظاهرو إيران يحرقون صور خامنئي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت احتجاجات الأحواز لليوم الخامس عشر على التوالي وانتقلت إلى عدد كبير من المحافظات، وتجمع المتظاهرون في ساحة ولي العصر في بهارستان بأصفهان وفي إيوان غرب، وأضرموا النيران في لافتات عليها صور المرشد علي خامنئي.

وأكد موقع (إيران إنترنشنال) أن مقاطع الفيديو أظهرت عددا من المتظاهرين يتجمعون في بهارستان ويرددون هتافات مناهضة للجمهورية الإسلامية، كما أظهرت هذه المقاطع المتظاهرين وهم يحرقون لافتة عليها صورة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وعلت أصوات المحتجين بعبارات مناوئة للنظام الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي، وهتف المتظاهرون «خوزستان اتحاد اتحاد»، و»الموت لخامنئي»، و»لا نريد الجمهورية، لا نريد»، و»رضا شاه لروحك السلام».

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع المواطنين المحتجين في مدينة إيفان غرب بمحافظة عيلام، احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وفي محافظة خوزستان، قالت مصادر مطلعة «إنه على الرغم من انتشار الآلاف من القوات الخاصة وقوات الحرس الثوري ومئات السيارات الخاصة لمكافحة الشغب في شوارع وميادين خوزستان الرئيسة، إلا أن الاحتجاجات مستمرة في بعض المدن، بما في ذلك الأحواز والفلاحية، ومعشور، والخفاجیة، بطريقة مبعثرة، مع التركيز على الأحياء».

واحتشد مربو الماشية الغاضبين من أهالي يزد أمام مبنى المحافظة احتجاجا على نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع كلفتها وارتفاع تكاليف الأعلاف وانخفاض أسعار الحليب واللحوم، وهتف أصحاب المواشي المطحونون أمام مبنى المحافظة «نصر من الله وفتح قريب ..الموت لحكومة الخدعة والتضليل».

واحتشد عمال شركة هفت تبه لقصب السكر من إضرابهم في ساحة الشركة للحصول على مطالباتهم. وطالب عمال هفت تبه بتلبية مطالبهم. ثم خرجوا للمسيرة في ساحة الشركة، وتشمل مطالبات العمال: دفع المتأخرات، وعودة الزملاء المفصولين إلى العمل، وتجديد عقود عمال مكافحة الآفات، وتطعيم العمال، وكذلك حسم وضع الشركة بعد الإعلان عن إلغاء التحويل.

وانطلقت جولة جديدة من الاحتجاجات في إيران منذ نحو 15 يوميا في مدن مختلفة بمحافظة خوزستان، بسبب تفاقم أزمة المياه، وعدم كفاءة الحكومة في السيطرة على الأزمات، وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات من خوزستان إلى محافظات مختلفة من إيران من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي ووسط البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، فقد تم قتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم ضابط شرطة، في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد. لكن منظمة العفو الدولية قالت في تقرير إن عدد من تم قتلهم 8 أشخاص.

وأدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وانهيار العملة الوطنية، والتضخم المرتفع، والقمع المكثف للمنتقدين والمعارضين، فضلا عن العوائق السياسية، إلى زيادة الاستياء في إيران.

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