أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية تنفي التراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود الأربعاء، إن بلاده لم تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية رئاسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وصرح هود للصحافيين بعد لقائه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في إطار زيارة رسمية إلى المغرب، بأنه "ليس هناك أي تغيير في الموقف الأمريكي" من الاعتراف بمغربية الصحراء التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عهد ترامب".

وأضاف هود أن الولايات المتحدة "تدعم عملية سياسية في الصحراء المغربية، ذات مصداقية تقودها الولايات المتحدة لتحقيق الاستمرار ووقف أي أعمال عدائية".

وقال: "نحن نتشاور مع مختلف الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة".

وقال هود اليوم: "نؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للصحراء المغربية بأسرع ما يمكن، ونحن على استعداد للمشاركة مع جميع الأطراف لدعم هذا المبعوث".