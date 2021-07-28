شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوقع مذكرة لتعزيز الأمن السيبراني للبنية الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اليوم، مذكرة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للأنظمة الإلكترونية المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية الأمريكية، التي واجهت هجمات متكررة مؤخراً.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هجمات الفدية في الولايات المتحدة، تُظهر وجود ثغرات أمنية كبيرة عبر البنية التحتية الحيوية الأمريكية، التي يمتلكها ويديرها القطاع الخاص إلى حد كبير، مما قد يسهم في تدهور الأنظمة التي تتحكم في هذه البنية التحتية أو تدميرها أو عطلها، ويكون له تأثير مدمر على الأمن القومي والأمن الاقتصادي والصحة العامة والسلامة للشعب الأمريكي.