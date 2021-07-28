 مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، مقتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في وقت سابق اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن محمد مؤيد العلامي، 12 عاماً، توفي متأثراً بإصابات حرجة في الصدر، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي رسميا على الحادث الذي وقع في جنوب الضفة الغربية.

ولكن نصري صبارنه، رئيس بلدية بيت أمر، قال لـ"الخليج 365" إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة مؤيد العلامي دون مبرر.

وأضاف: "كان مؤيد العلامي بسيارته وبرفقته ابنه محمد وابنته، عندما فتح الجيش الإسرائيلي النار على سيارته دون سابق انذار ودون مبرر".

وتابع: "أصيب الطفل محمد برصاصة في صدره ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يتم الإعلان رسميا عن وفاته".