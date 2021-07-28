لأول مرة منذ سنوات.. لقاء وزاري فلسطيني-إسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقد لقاء وزاري فلسطيني-إسرائيلي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ سنوات بعد استئناف الاتصالات الهاتفية بين الجانبين.

وكشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، النقاب عن لقاء عقد اليوم الأربعاء، بمشاركة وزيري الصحة وحماية البيئة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي مكان عقد اللقاء وأي مدينة عقد فيها الاجتماع في إسرائيل أم في فلسطين.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لوزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هورويتز وهو في طريقه للقاء نظيرته الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة.



وهذا هو أول لقاء لوزراء فلسطينيين وإسرائيليين منذ سنوات بعد أن اقتصرت العلاقة في الأعوام الماضية على المسؤولين الأمنيين من الطرفين.

وجاء اللقاء بعد 4 اتصالات هاتفية جرت خلال الأسبوعين الماضيين 2 منها بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونظيره الفلسطيني محمود عباس الذي تحدث أيضا مع وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن "فريج" هو من بادر إلى ترتيب اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء.

وفريج هورويتز ووزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبيرغ هما أعضاء في حزب "ميرتس" المؤيد لقيام دولة فلسطينية.

وقال فريج: "ليس هذا فقط، ستكون هناك اجتماعات أخرى مع وزراء النقل ووزراء الاقتصاد. العملية مستمرة".

وأضاف: "هناك إرادة والتزام من كلا الجانبين - سوف نتحدث".

وقال الموقع الإسرائيلي إن اللقاء عقد "بعلم مسبق وموافقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت".

وتشجع الولايات المتحدة الأمريكية إعادة بناء العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين توطئة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الطرفين.