ميقاتي يأمل بوقف انهيار لبنان خلال أول 100 يوم لحكومته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، علن أمله في وقف تدهور لبنان خلال أول 100 يوم لحكومته.

وقال ميقاتي، خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه "يحظى بالدعم الدولي المطلوب من الاتحاد الأوروبي وفرنسا خاصة لتشكيل الحكومة".

وأضاف: "لا يمكنني محو آثار التدهور في لبنان ولكن سأعمل على وقفه، وآمل أن يحدث ذلك خلال أول 100 يوم لحكومتي".

ولفت إلى أن "القوى الدولية تدرك أنه إذا انهار لبنان بالكامل فسيكون ذلك بمثابة صدمة للشرق الأوسط بأكمله".

وكان ميقاتي كشف عن موعد الإعلان عن تشكيل حكومته.

وقال ميقاتي، في رده على سؤال حول موعد تشكيل حكومته: "ستعرفون عندما ترونني ارتدي الـsmoking".

ورغم الأجواء الإيجابية التي تحاول أوساط كل من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون بثّها حول مباحثات تأليف الحكومة، اعتمد رئيس الوزراء المكلف سياسة الهروب من الإجابة عن السؤال حول موعد ولادتها، مكتفيا بهذا الرد.

وتأتي إجابة ميقاتي بهذا الأسلوب في إشارة إلى الزي الرسمي الذي يرتديه الوزراء في الصورة التذكارية عند تشكيل الحكومة، بحيث يقضي العرف في لبنان أن يرتدي الوزراء البدلة الرسمية السوداء في فصل الشتاء، والبدلة البيضاء في فصل الصيف.

وكان ميقاتي زار القصر الرئاسي للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، وأشار بعد اللقاء إلى أنه قدّم اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية للرئيس اللبناني ميشال عون ولمس منه قبولاً.

وقال: "أخذت ملاحظاته بعين الاعتبار"، وختم: "إن شاء الله سيكون هناك حكومة قريبًا".

وكان ميقاتي أعلن بالأمس قرب الانتهاء من الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومته، وأكد أنه سيزور قصر بعبدا باستمرار لمحاولة الاتفاق على تشكيلة حكومية في أقرب وقت ممكن.