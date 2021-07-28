"السيادة السوداني" يتعهد بمعالجة مشكلات العائدين من جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، حرص الخرطوم على معالجة التحديات التي تواجه السودانيين العائدين من جنوب السودان .

وأكد تاور خلال لقاء مع الأمين العام لمنظمة رعاية السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان، التعاون مع المنظمة والجهات ذات الصلة والاستفادة من Yمكاناتهم وقدراتهم للمساهمة في مسيرة البناء والاعمار والتنمية.



من جانبه، قدم محمد بابكر محمد، الأمين العام لمنظمة رعاية السودانيين العائدين، توضيحا لعضو مجلس السيادة، حول المشكلات التي ظلت تواجه العائدين والمهجرين وتتمثل في الهوية واستخراج الرقم الوطني والاستيعاب في الخدمة المدنية وتسوية حقوق العاملين الذين بلغوا السن التقاعد،بجانب قضايا المزارعين.

وأشاد محمد بابكر بالدعم والمساندة التي يقدمها مجلس السيادة للمنظمة .

وأكد على مواصلة لقاءاته بالمسؤولين بالدولة حتى يتم تجاوز كافة المشكلات التي ظلت تواجه السودانيين العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان.

ويبلغ عدد السودانيين العائدين من جنوب السودان نحو 3 ملايين نسمة، عاشوا في الجنوب قبل انفصاله في 2011، ولم يعودوا إلى الخرطوم بعدها.

وفي السنوات التي تلت انفصال جنوب السودان، واجه السودانيين العائدين من هناك تحديات ممثلة في الهوية والأوراق الثبوتية ومنها الرقم الوطني.