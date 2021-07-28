ولي عهد أبوظبي يجري زيارة رسمية إلى النمسا غداً الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، زيارة رسمية إلى النمسا.



ويلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، مع سيباستيان كورتس مستشار النمسا، حيث يعقد معه جلسة مباحثات رسمية.

ويتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد، خلال تصريحات سابقة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا هي علاقات متميزة، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين في عام 1974.

وأضاف أن "الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين البلدين الصديقين تعكس حرصاً مشتركاً من قبل قيادتيهما على تطوير العلاقات بينهما ودفعها إلى الأمام باستمرار".

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة المشتركة للتعاون بين دولة الإمارات والنمسا في توسيع آفاق التعاون والشراكة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وغيرها، بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين وتقدمهما ورفاهيتهما.

وأشار إلى أن الإمارات -تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة- حريصة على تقوية شراكاتها مع الدول الصديقة في العالم وفي مقدمتها النمسا، في إطار سياساتها القائمة على تنويع اقتصادها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وجذب الاستثمارات الخارجية.

ولفت إلى أن التطور الذي حدث في مسار العلاقات الإماراتية-النمساوية خلال السنوات الماضية -خاصة على مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالي الطاقة والتكنولوجيا وغيرهما- يفتح المجال لمزيد من النمو في هذه العلاقات في المستقبل، في ظل ما يتوافر لها من أسباب التقدم والازدهار على المستويات المختلفة.

وكان المستشار النمساوي أجرى زيارة للإمارات في مارس/آذار 2019، وأكد خلالها أن بلاده تولي اهتماما خاصا لترسيخ وتطوير علاقاتها مع الإمارات التي تعد نموذجا تنمويا حضاريا ومركزا اقتصاديا مهما وملتقى للحضارات والثقافات.