إجراء 305 آلاف و880 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بالامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، إجراء 305 آلاف و880 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم و عزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 676,251 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,934 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1495 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 653,675 حالة.