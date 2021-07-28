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الامارات.. تقديم 57,730 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. تقديم 57,730 جرعة من لقاح خلال الساعات الـ24 الماضية. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأربعاء، تقديم 57,730 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تمّ تقديمها حتى الأربعاء 16,645,208 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 168.30 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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