شكرا لقرائتكم خبر بريطانيا للتونسيين: حافظوا على التسامح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المملكة المتحدة جميع الأطراف في تونس إلى الحفاظ على سمعة وقيم مجتمعهم المتسامح والمنفتح. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان بهذا الشأن «تراقب المملكة المتحدة عن كثب الوضع في تونس»، مضيفا «ندعو جميع الأطراف إلى التمسك بسمعة تونس كمجتمع متسامح ومنفتح».



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