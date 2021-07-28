شكرا لقرائتكم خبر المملكة: ما يجري في تونس شأن داخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، معتبرة أن «ما يجري في تونس الشقيقة شأن داخلي وأمر سيادي».

وقال بيان لوزارة الخارجية «تابعت حكومة المملكة مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة».

وأضاف البيان أن «المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره»، ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.