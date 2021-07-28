الرباط وأنقرة تعززان التعاون بينهما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الدولة المغربي عبدالله باها أمس بالرباط مع نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وتناولت المباحثات مع كورتولموش، الذي يقوم بزيارة للمغرب في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع التنسيقي للفريق الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بخطة التحرك لصالح القدس الشريف وفلسطين، سبل تعزيز التنسيق بين البلدين للنهوض بأوضاع الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها الحيوية وعلى رأسها قضية القدس الشريف.



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