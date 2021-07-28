شكرا لقرائتكم خبر انهيار وقف إطلاق النار بأوكرانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مبعوث أوكرانيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لصحيفة دي بريس النمساوية أن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا انهار تقريبا.

وتراقب المنظمة وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في الخامس من سبتمبر بعد أسابيع من القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية وانفصاليين.

ونقل عن المبعوث الأوكراني ايهور بروكوبتشوك قوله للصحيفة خلال مقابلة إنه يصعب مواصلة الحديث عن وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه منذ اتفاق مينسك لديهم أكثر من 2400 انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الجماعات المتشددة، وقتل أكثر من مئة جندي أوكراني وعشرات المدنيين.

إلى ذلك، دارت معارك عنيفة أمس في شرق أوكرانيا، حيث قتل أربعة جنود وجرح 18 آخرون في غضون 24 ساعة، حسبما أعلنت سلطات كييف.

وكتب المكتب الإعلامي للعملية العسكرية الأوكرانية على فيس بوك أن الوضع في الشرق متوتر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، حيث أطلق أفراد العصابات النار 44 مرة على المواقع الأوكرانية.