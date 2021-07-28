إطلاق سراح رهينة إيطالي بليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق سراح عامل بناء إيطالي كان قد اختطف في ليبيا وأخذ رهينة من ميناء زوارة الليبي في الخامس من يوليو، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس. وأوضح وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في بيان أنه سعيد للغاية بشأن النتيجة الإيجابية، مشيرا إلى أن العامل الإيطالي، الذي اختطف إلى جانب زميلين آخرين من البوسنة ومقدونيا أطلق سراحهما بعد يومين من خطفهما، في طريقه إلى البلاد.



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