شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى يتفقد تطوير ميدان السيد البدوى بطنطا.. والأهالى يستقبلوه بالزغاريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية للجنة الإدارة المحلية بمحافظة الغربية.

ورافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن بينهم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والزغاريد، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في الجولة التفقدية.

واستقبل الأهالي في ميدان السيد البدوي، المحافظ ووفد لجنة الإدارة المحلية، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل أغنية "تسلم الأيادي" وبعض الأغاني الوطنية.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتى كانت من المناطق العشوائية، وأيضًا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.