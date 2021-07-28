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الرئيس الجزائري: الحل الوحيد للأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 20 ثانية

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الحل الوحيد للأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد الرئيس الجزائري خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الجزائر، الأربعاء، استعداد بلاده لدعم ليبيا. كما أكد استعداد بلاده لـ”مساعدة ليبيبا” ودعمها.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الجزائر أبدت دعمها للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات، معربا على سعادته بدعم الرئيس الجزائري للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات.

وبشأن محادثاته مع الرئيس الجزائري، قال المنفي: “ناقشت مع الرئيس تبون أمن الجنوب الليبي وفتح المعابر بين البلدين”.

واستطرد قائلا: “نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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