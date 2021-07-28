تبون: الحل الوحيد للأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 دقائق

أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استعداد بلاده لدعم ليبيا، مؤكدا أن “الحل الوحيد للأزمة الليبية يمر عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

كما أكد الرئيس الجزائري ، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في الجزائر، الأربعاء، استعداد بلاده لـ”مساعدة ليبيبا” ودعمها.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن الجزائر أبدت دعمها للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات، معربا على سعادته بدعم الرئيس الجزائري للسلطات الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات.

وبشأن محادثاته مع الرئيس الجزائري، قال المنفي: “ناقشت مع الرئيس تبون أمن الجنوب الليبي وفتح المعابر بين البلدين”.

واستطرد قائلا: “نتطلع إلى دور جزائري لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

وبدأت الأمم المتحدة عملية إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، فتم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا للانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

لكن العملية الانتخابية تلقت ضربة قوية الشهر الماضي، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الأمر الذي أثار الشكوك حول الالتزام بموعدها.

وينظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها الخطوة الرئيسية في إعادة توحيد ليبيا وتثبيت الاستقرار فيها.