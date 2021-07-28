الرئيس التونسي يجتمع بقيادات أمنية عليا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 8 دقائق

تزامناً مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، على اجتماع بأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا وذلك بقصر قرطاج.

وأصدر الرئيس التونسي في وقت سابق، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين في الحكومة من مناصبهم.

إلى هذا، اتهمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالاعتداء على الأمن القومي التونسي، مطالبة بالتحقيق في أمواله المشبوهة، كما هددت باللجوء إلى “تحقيق شعبي” في الجهاز السري لحركة النهضة.

وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها.