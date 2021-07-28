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الخزانة الأميركية تضيف أشخاصاً و كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن “الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا”.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا.

وشملت العقوبات “فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية”، وفق موقع وزارة الخزانة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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