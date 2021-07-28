الخزانة الأميركية تضيف أشخاصاً و كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات
وزارة الخزانة الأميركية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن “الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا”.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات ضمن إجراءات منفصلة تتعلق بمكافحة الإرهاب وأخرى متعلقة بسوريا.
وشملت العقوبات “فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية”، وفق موقع وزارة الخزانة.