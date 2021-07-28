الخزانة الأميركية تضيف أشخاصاً و كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن إضافة ثمانية أفراد وعشرة كيانات إلى قائمة العقوبات الأمريكية ضمن “الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتعلقة بسوريا”.

محمد يوسف

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