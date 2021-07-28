هل صحيح أن القهوة تسبب الإصابة بالسرطان؟

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة International Journal of Cancer، فإن شرب القهوة بدرجة حرارة 60 درجة مئوية أو أعلى يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بنسبة 90% مقارنة بشرب المشروبات الدافئة أو الباردة. في المجموع، تمت دراسة أكثر من 50 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 و75 عامًا. استمرت المراقبة 10 سنوات.يشرح الدكتور فرهاد إسلامي، رئيس الأبحاث في جمعية السرطان الأمريكية: "إن شرب المشروبات الساخنة جدًا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء. دعها تبرد قليلاً قبل الشرب".

إذا لم يكن لديك وقت لانتظار المشروب ليبرد، أضف بعض الحليب البارد أو الكريمة إليه.