الزوراء يجدد عقد لاعبه المحترف

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزوراء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر تجديد التعاقد مع الحسن أحويبيب للموسم الثاني على التوالي، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الفريق في الدوري.

يشار إلى أن لجنة المسابقات العراقية عقدت مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، في مقرِ اتحادِ الكرة، بحضور رئيسها الدكتور حيدر عوفي.



وأعلنت اللجنة خلال المؤتمر فتحَ باب الانتقالات للموسمِ المقبل، في الأول من شهر آب، ويستمر حتى 19 أيلول ، على أن يُغلق الباب في الساعة 12 صباحا.

كما أقرت اللجنة إقامة مباراة كأس السوبر، بين الزوراء والقوة الجوية، يوم 15 أيلول ، كما حددت اللجنة موعد قرعةَ الدوري الممتاز، حيث ستقام يوم 25 آب، بينما تنطلق المسابقة يوم 20 أيلول.

