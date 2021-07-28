البرهان يدعو أجهزة الأمن بالنأي بنفسها عن الولاءات الحزبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المنظومة الأمنية أن يكون شعارها وولائها للبلاد، وليس لأي حزب أو كيان.

وشدد البرهان، خلال تلقيه تهاني العيد من منسوبي جهاز المخابرات بالخرطوم، الأربعاء، على ضرورة لم شمل كل المكونات الحزبية والسياسية في بوتقة واحدة والتعاهد على حفظ أمن واستقرار السودان.

وقال البرهان إن "وحدة المنظومة الأمنية بكل مكوناتها هي السد المنيع لكل من تسول له نفسه شيطنة وتمزيق وتقسيم هذا الوطن والمساس به".

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني أن "كل المنظومة الأمنية هي العين الساهرة لحماية الوطن وإنسانه مقدمة المهج والأرواح فداء له".

وأكد البرهان وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، على "أهمية الدور الكبير الذي يلعبه جهاز المخابرات العامة في حماية وحفظ البلاد".

ولفت إلى أن "الهجمة التي تعرض لها الجهاز ما هي إلا لذلك الدور المتعاظم له في ظل تلك المعطيات التي تمر بها البلاد".

وأجرى السودان هيكلة وإصلاحات واسعة على جهاز المخابرات وأبعد قياداته وعناصره التي كانت تدين بالولاء لنظام الإخوان المعزول، كما قام بتغيير اسمه من "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" إلى "جهاز المخابرات العامة".

والتقى البرهان تشكيلات القوات الأمنية المختلفة التي تضم الجيش، والدعم السريع، والشرطة والمخابرات، في برامج معايدة منفصلة في تقليد درج عليه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان البرهان قد أكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية في بلاده، مبدداً شائعات إخوانية حول وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع.