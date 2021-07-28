الكويت.. تسجيل 933 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5 وفيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت دولة الكويت 933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إن إجمالي عدد الحالات المسجلة ارتفع إلى 394538 ومجموع حالات الوفاة المسجلة وصل الى 2298.

وأضاف أنه تم أيضا تسجيل 1376 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 378810 موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 01ر96 في المئة.

وقال إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 301 حالة فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 13430 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 1029.