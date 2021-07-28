رئيس مجلس الأمة الكويتي يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

استقبل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة في مقر المجلس اليوم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين المجلسين، بما يواكب علاقات الأخوة الراسخة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تشهد تطورا متناميا على مختلف الأصعدة.



حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم سعادة كل من : صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وسعادة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة الدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الدولة لدى دولة الكويت.

كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة نواب مجلس الأمة وسعادة عادل اللوغاني الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي.

ورحب الغانم بوفد المجلس الوطني الاتحادي في بلده الثاني دولة الكويت، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتميزة على مستوى القيادات والحكومات والبرلمانات والشعوب، مضيفا أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات وتبني مستقبل أفضل لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد الغانم أن دولة الكويت وشعبها لا ينظرون إلى دولة الإمارات بأنها دولة شقيقة فقط وإنما تربطهما علاقات تاريخية متجذرة ومصالح وأهداف استراتيجية مشتركة.

من جانبه أعرب حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس عن شكره وتقديره لمعالي الغانم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونقل تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي رئيس المجلس الأمة الكويتي وتمنياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

وأشاد الرحومي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي توطدت عبر عقود من الزمن، مؤكدا أن دولة الإمارات ستبقى داعما لكل ما من شأنه الارتقاء بمختلف علاقات ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان أن هذه الزيارة تأتي في فترة تتميز بأعلى درجات التنسيق والتشاور والتكامل بين المجلسين، وأن هذه العلاقات تتسم بالتميز والفاعلية وتعد نموذجاً للتعاون البرلماني على المستوى العربي وتشهد تنسيقا متبادلا لا سيما في حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.

كما أكد الجانبان دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب الشقيقة التي تمتلك روابط قوية وموروثا أصيلا من التاريخ والقيم والمبادئ المشتركة، وفي تفعيل العلاقات مع مختلف برلمانات وشعوب العالم.

وتطرق الجانبان إلى التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي فيما يخص استثمار الدبلوماسية البرلمانية لتحقيق الفاعلية البرلمانية واستمرار التعاون والحوار مع التكتلات البرلمانية الدولية الكبرى من أجل التأكيد على المواقف المشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات، في ظل ما يشهده العالم من تطور وأحداث تستدعي تعزيز مختلف أوجه التنسيق والتشاور.