كورونا.. الموجة الرابعة تجتاح دولة أوروبية

ونقلت قناة "بي إم إف" الفرنسية عن أتال قوله: "الوضع الصحي مستمر في التدهور. لقد أثرت الموجة الرابعة من الوباء على كامل أراضي فرنسا".

وفي تموز / 26 يوليو، أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون بشأن استخدام التصاريح الصحية والتطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.



من جانبه، قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي، جان فرانسوا ديلفريسي، إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي وباء كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.

وتوقع ديلفريسي، وهو مستشار لحكومة فرنسا، أمس الجمعة، أن تصل الإصابات بكورونا في فرنسا إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وكان ديلفريسي ذكر، الخميس، أن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا سوف تصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

