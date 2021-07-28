بينها فصيل تدعمه تركيا.. عقوبات أمريكية بحق 8 أفراد و10 كيانات سورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد والكيانات.

وأضاف الموقع أن "الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات في إجراءات منفصلة تم اتخاذها، الأربعاء".

ولفت إلى أن "الهدف من الإجراءات هو مكافحة الإرهاب"، فيما استهدفت الأخرى فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية.

وأشار البيان إلى أن "من بين الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها 8 سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات".

واستهدفت العقوبات الأمريكية كذلك "فصيل أحرار الشرقية" السوري المدعوم تركيا، الذي ينشط في شمال سوريا في خطوة أمريكية غير مسبوقة تستهدف لأول مرة مليشيات تركيا في سوريا.

وكانت المليشيا المدعومة تركيا شاركت، في السيطرة على عفرين، بشمال محافظة حلب، وارتكبت انتهاكات مروعة بحق أهلها.

ومنع الفصيل السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم واستولوا عليها واستُخدموا تلك الممتلكات كمرافق عسكرية للجماعات المختلفة.

ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فإن بعض السكان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزيتون ضرائب على محصولهم للمليشيات.