شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات بكورونا منذ شهر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بداية شهر يوليو الحالي بـ 22420 إصابة مقارنة بيوم أمس 23032 إصابة/ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 6 ملايين و195 ألفا و232 إصابة.



وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا ملحوظا بـ798 وفاة خلال آخر 24 ساعة /مقابل 779 وفاة في اليوم السابق/ وبلغ مجموعها 156 ألفا و178 حالة وفاة، وتماثل 20579 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 5 ملايين و547 ألفا و529 شخصا .