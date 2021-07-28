فلسطين.. تسجيل 159 اصابة جديدة بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 159 اصابة جديدة بفيروس كورونا ولم تسجل اي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24الماضية.



واشارت الوزارة الى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 15 مريضاً بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص الطعومات المضادة للفيروس كورونا، بلغ العدد الإجمالي للمطعمين في الضفة الغربية وقطاع غزة 582,721 بينهم 412,136 تلقوا جرعتين .