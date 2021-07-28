شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي وبوريس جونسون يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الإمارات وبريطانيا، الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجونسون، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.