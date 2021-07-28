شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "محلية النواب" يتفقد المنطقة اللوجستية ومحطة كهرباء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددا من المشروعات بمحافظة الغربية، للوقوف على معدلات التنفيذ وللتعرف على كافة التحديات.

رافق الوفد البرلماني خلال الجولة التفقدية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية.

وتفقد وفد اللجنة، المنطقة اللوجستية بسبرباي - طنطا، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 6 مليارات جنيه، وهي أول منطقة في مصر تدار إلكترونيا بالكامل في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما شهدت الجولة التفقدية الاطلاع على مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا بتكلفة إجمالية 76 مليون جنيه، على مساحة 14 فدانا بطاقة إنتاجية و70 مليون بيضة سنويا، بالإضافة لتفقد مصنع أعلاف ملحق بالمشروع.

كما زار وفد اللجنة برفقة محافظ الغربية، محطة محولات كهرباء طنطا بتكلفة 294 مليون جنيه، وكذلك توسعات محطة مياه الملاحة بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.

عقب ذلك تفقد الوفد البرلماني، أعمال تطوير محور شارع الإسكندرية بحي أول طنطا والذي تبلغ تكلفته 40 مليون جنيه.