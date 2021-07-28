شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يطلق مهرجان الرياضة للجميع بالنادى المصرى القاهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة نادي المصرى القاهري، مهرجان الرياضة للجميع من أجل نشر أهمية الثقافة بين جميع أعضاء النادي، وأعلن تيسير مطر إقامة يوم رياضي وترفيهي تحت شعار "مهرجان الرياضة للجميع"، الجمعة القادمة بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع الأعضاء وممارسة النشاط الرياضي للشباب والفتيات بالمراحل العمرية المختلفة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس النادى إن مهرجان الرياضة للجميع يشمل مجموعة من الفعاليات الرياضية التي تهدف إلى توعية الأعضاء وذويهم بأهمية ممارسة الرياضة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بنشر الثقافة الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة بين الأعضاء بمختلف الفئات العمرية بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم والجوائز وشهادات التقدير للموهبين والمتميزين من أبناء النادى وتشجيعهم علي المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية.