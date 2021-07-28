شكرا لقرائتكم خبر عن لحماية المواطنين من الخداع.. قانون حماية المستهلك يضع التزامات على التاجر والمورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 عددا من الالتزامات على التاجر والمورد فيما يخص تداول السلع، وذلك لتجنب أي سلوك خادع، وهو ما ألزم به المورد والمعلن، وجاءت قائمة الالتزامات وفقا لما ورد في نص القانون.

- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.