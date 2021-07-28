بنك الاستثمار العربي يتنهي من 80% من أعمال إنشاء مقره بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الاستثمار العربي الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من أعمال إنشاء المقر الإداري للبنك بالعاصمة الإدارية وكذا الانتهاء من الأعمال التنفيذية لافتتاح فرع البنك بالعاصمة الإدارية بإجمالي مسطح بنائي 26,700 متر.

وأضاف البنك في بيان صادر له اليوم الأربعاء أن نجاحه في إنجاز النسبة الأكبر من أعمال إنشاء مقره الإداري أو فرعه يعكس نجاحه في تحقيق أعلى نسبة انجاز بحي المال والأعمال ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليكون من أوائل البنوك افتتاحا لفرعها بالعاصمة الجديدة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد المقيمين بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أنه يأتي ذلك استكمالاً للدور الذي يلعبه بنك الاستثمار العربي في دعم رؤية وخطط الدولة ، وانطلاقا من استراتيجيته الجديدة التي تستهدف الوصول إلى المكانة التي يستحقها بين كبرى الكيانات المصرفية في القطاع المصرفي.

ويعتزم بنك الاستثمار العربي الانتهاء من تنفيذ المقر بالكامل بنهاية العام الجاري بما يتزامن مع انتقال مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.