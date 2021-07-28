أسعار الدولار مقابل الجنيه ترتفع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، والبركة، والتجاري الدولي، وقناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه، و 15.74 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.