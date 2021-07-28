١٨ سفينة إجمالي حركة التداول بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 18 سفينة، تزامنًا مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 16600 طن يوريا و1020 طن نترات أمونيوم، و5700 طن فوسفات و4320 طن مولاس.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 1629 طن خشب زان و526 طن أبلاكاش، و332 طن مواسير، و7259 طن حديد و11000 طن قمح و8500 طن ناتج حرق أفران.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 36848 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4467 شاحنة.