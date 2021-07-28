تأجيل محاكمة 189 متهمًا بالاستيلاء على أموال التأمينات بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– هبه القصاص:

أجلت جنايات الزقازيق محاكمة 189 متهمًا بينهم موظفين عموميين، إلى جلسة 29 سبتمبر القادم، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية عبر تحرير استمارات تأمينية في الفترة من 2009 وحتى 2017، تقدر قيمتها بـ7 ملايين جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد المهدي، في القضية التي حملت رقم 6065 لسنة 2021 جنايات ثان الزقازيق.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بضبط 189 متهمًا بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، وبين المتهمين 7 موظفين عموميين بالهيئة نفسها سهلوا عملية الاستيلاء.