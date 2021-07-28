ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في ألمانيا إلى 134 شخصاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفع عدد قتلى الفيضانات في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا إلى 134 شخصاً، وذلك حسبما أعلنت رئاسة الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال فلوريان شتاتفلد من رئاسة الشرطة إن شخصين آخرين من المصابين توفيا في الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم وصل إلى 76 شخصاً حتى الآن.

ولا يزال عدد الأشخاص المفقودين ثابتاً عند 73 شخصاً.

وأوضح شتاتفلد أن عدد الأشخاص الذين وقعت لهم إصابات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وما تلاها من سيول مفاجئة، وصل إلى 766 شخصاً.