ميقاتي يأمل في تشكيل حكومة لبنانية في «المستقبل القريب»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن أمله في تشكيل حكومة في «المستقبل القريب».

ورجل الأعمال ميقاتي هو ثالث شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.

وقال ميقاتي للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون: «أعطيت اقتراحاتي ومعظمها كان في قبول عند فخامة الرئيس وبنفس الوقت أيضاً كل ملاحظات فخامة الرئيس يوجد قبول عليها. نحن نسعى وإن شاء الله نستطيع أن نصل إلى حكومة في القريب».