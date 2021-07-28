بركان في إندونيسيا يقذف رماداً بارتفاع 4500 متر في الهواء

ابوظبي - سيف اليزيد - (د ب أ)- أعلنت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية أن بركان جبل سينابونج في مقاطعة سومطرة الشمالية ثار اليوم الأربعاء، مطلقا الرماد الكثيف بارتفاع 4500 متر في السماء.

وقالت الوكالة إن ثوران البركان استمر لأكثر من 12 دقيقة، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وأضافت أنه يجب على السكان البقاء خارج منطقة الحظر التي تمتد في محيط 3 إلى 5 كيلومترات حول فوهة البركان.

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل متقطع منذ سنوات. وفي عام 2016، لقي تسعة قرويين حتفهم بعد أن أطلق البركان غازا حارقا ومواد بركانية تُعرف باسم تدفقات الحمم البركانية.

وتضم إندونيسيا أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم، والذي يبلغ 127 بركانا.

