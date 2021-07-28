نقل الآلاف بعد انهيارات أرضية في مخيم ببنجلاديش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء إنه تم نقل أكثر من 5 آلاف من الروهينجيا إلى أماكن آمنة بعد أن تضررت ملاجئهم الهشة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش بسبب الأمطار المستمرة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطقس العاصف.

وقالت المفوضية في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن هذه الظروف أضرت بأكثر من 2500 من أماكن الإيواء ، حيث يعيش ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ.

وجاء البيان بعد يوم من ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من مسلمي الروهينجيا في انهيار أرضي في مخيم بالوخالي بمنطقة كوكس بازار.لكن المفوضية التابعة للأمم المتحدة أكدت مقتل ستة أشخاص في الانهيار

الأرضي.

وقال محمد نور، وهو أحد قادة الروهينجيا، إن العديد من اللاجئين يتم إيواؤهم الآن في المراكز المجتمعية والمدارس بعد أن فقدوا أماكنهم. وقال إن كثيرين آخرين انتقلوا إلى منازل أقاربهم.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ في مخيمات مترامية الأطراف في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنجلاديش.