السيسي يطالب باتفاق قانوني ملزم في أزمة سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت “اليوم السابع” ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اكد موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية أن الاتفاق يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد وصفت الخميس الماضي، تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا “مع التعاون والتنمية المشتركة”.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في خطاب الخميس الماضي: “إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه”.

وتابع: “أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية”.

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.