بلينكن: سيطرة “طالبان” ستجعل أفغانستان “دولة منبوذة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه في حال سيطرت “طالبان” بالقوة، فستصبح أفغانستان “دولة منبوذة”.

وحذّر بلينكن، اليوم الأربعاء، من هذا السيناريو، قائلا إن “أفغانستان (في حال باتت) لا تحترم حقوق شعبها وترتكب فظائع ضد شعبها، ستصبح دولة منبوذة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهندي في نيودلهي إن متمردي “طالبان يقولون إنهم يريدون الاعتراف الدولي والدعم الدولي لأفغانستان، يريدون على الأرجح أن يتمكن قادتهم من السفر بحرية في أنحاء العالم ورفع العقوبات إلى آخره”.

مستدركا “إلا أن السيطرة على الحكم بالقوة وانتهاك حقوق شعبهم ليس الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن المعلومات التي تتحدث عن فظائع ارتكبها المتمردون أثناء هجومهم الشامل في المناطق التي سيطروا عليها، “مقلقة للغاية”.

وتثير السيطرة السريعة لحركة “طالبان” على أراض شاسعة في أفغانستان خلال أقل من ثلاثة أشهر ، القلق خصوصاً في الدول المجاورة للبلد الآسيوي، في وقت أصبح الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلاد بعد وجود استمرّ عشرين عاماً، شبه مكتمل.