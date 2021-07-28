توقف السكك الحديدية بين جيبوتي وإثيوبيا إثر تهديدات أمنية

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

قال مسؤول بشركة السكك الحديدية الإثيوبية الجيبوتية إن خدمات النقل للسكك الحديدية بين البلدين توقفت منذ يومين بسبب تهديدات أمنية، وفقا للعين.



وأضاف المسؤول الذي رفض عدم ذكر اسمه، أن خدمات نقل البضائع عبر قطار السكك الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي قد توقفت تماما بسبب تهديدات أمنية على الطريق الذي يمر بإقليم عفار.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت هذه التهديدات بسبب ما أعلنت عنه جبهة تحرير تجراي المصنفة إرهابية بأنها ستقطع الطريق الرابط بين أديس أبابا وجيبوتي.

وتداول عدد من النشطاء خلال اليومين الماضي عدة مقاطع فيديو وصور حول محاولات لقطع الطريق البري والسكك الحديدية الرابط بين أديس أبابا وجيبوتي.

وشركة السكك الحديدية الإثيوبية الجيبوتية هي شركة مساهمة بين البلدين أنشئت في أبريل 2017 بناءً على الاتفاقية الثنائية الموقعة في 16 ديسمبر 2016 بين الهيئات العامة والشركات الحكومية في البلدين والتي سيتم إدارتها وفقًا للقوانين التجارية لإثيوبيا.