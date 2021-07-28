رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي يعلن انسحابه من الانتخابات البرلمانية

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلن "المنبر العراقي" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انسحابه من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وقال نائب رئيس المنبر العراقي وائل عبداللطيف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في بغداد، وتابعته "العين الإخبارية" إن المنبر "يعلن موقفه الصادق والصريح بالانسحاب، ومقاطعة الانتخابات".

وبررر المنبر المنضوي تحت "الجبهة الوطنية" انسحابه من الانتخابات بتوقعه "تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفوءة لتحمل الأعباء العظيمة، وستنتج منها حكومة ضعيفة، ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير".

ودعا المنبر الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة، بما فيها الجبهة الوطنية (موج) إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.

وأُعلن في إقليم كردستان رسميا في منتصف العام 2019 عن تشكيل المنبر العراقي، واتخاذ العاصمة أربيل مقراً له.

يشار إلى أن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك قد أعلنت، في وقت سابق، مقاطعتها للانتخابات التشريعية.

وسبق أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.