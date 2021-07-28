الملك عبدالله الثاني: فرصة للبناء على الشراكة مع العراق ومصر شرق المتوسط

محمد الفلاح - الأربعاء 28 يوليه 2021

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجود فرصة للبناء على الشراكة مع العراق ومصر للارتقاء بمستوى التناغم شرق المتوسط.



جاء ذلك خلال قمة ثلاثية تستضيفها أثينا، الأربعاء، بين الأردن وقبرص واليونان.

وتجمع القمة بين العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال ملك الأردن إن القمة تشكل "فرصة لمناقشة إجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان وقبرص".

وأضاف: "أمامنا فرصة للبناء على الشراكة مع العراق ومصر، للارتقاء بمستوى التناغم في شرق المتوسط".

من جانبه، اعتبر الرئيس القبرصي أن قمة اليوم مع اليونان والأردن تشكل "فرصة لتعزيز التعاون لمصلحة الشعوب الثلاثة".

وتابع خلال القمة نفسها: "نشترك مع اليونان والأردن في الالتزام بمواجهة الإرهاب والعنف".

وأوضح أن القمة ستشهد مناقشة علاقات الأردن مع الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني: "استطعنا الحفاظ على تعاوننا مع الأردن وقبرص أثناء جائحة كورونا".

وتعتبر هذه القمة الثالثة التي تعقد بين البلدان الثلاثة، بعدما عقدت الأولى في العاصمة القبرصية نيقوسيا في عام 2018، بينما أقيمت الثانية في شهر أبريل/نيسان عام 2019 بالعاصمة الأردنية عمان.

وتعد مصر وقبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين من بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، والذي تم إنشاؤه في يناير/كانون الثاني 2019 لإنشاء سوق غاز إقليمي.

وهي الخطوة التي تزيد من الشعور التركي بالعزلة في منطقة شرق البحر المتوسط، وسط نزاع محتدم بين أنقرة واليونان حول التنقيب بالمنطقة.