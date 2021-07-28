شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا بالهند تمنح "تويتر" فرصة أخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت محكمة دلهي العليا أن شركة تويتر وإفاداتها الرسمية أمام المحكمة "تظهر بوضوح عدم إمتثال تام " لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في البلاد، وتم منح عملاق التواصل الاجتماعي فرصة أخيرة لمدة أسبوع لتقديم تفاصيل واضحة بشأن خطواتها التي ستتخذها للامتثال .

رفضت قاضية محكمة دلهي العليا، ريكا بالي، خلال جلسة استماع، الإفادات المقدمة من تويتر ومسؤولها حيث أنها أشارت إلى أن موظفها المعين ليس موظفا مباشرا لتويتر ولكن موظف حر من خلال طرف ثالث "وهذا شيء غير مقبول"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

تلزم القواعد الجديدة شركات الإنترنت في الهند بالإدلاء بافصاحات صارمة فيما يجب على شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة تعيين موظفين مخصصين للتعامل مع الشكاوى ضد المحتوى والإذعان، بحسب موقع "مينت".

وقال محامي الحكومة الهندية شيتان شارما إن تويتر "غير ممتثلة على الإطلاق" للقواعد حيث أن هذا الموظف يجب أن يكون مديرا رفيع المستوى بالشركة، بحسب بلومبرج.