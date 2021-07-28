شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : استهداف المليشيا لجازان عمل إرهابي ممنهج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت البحرين، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مستهدفة المناطق والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأدانت وزارة الخارجية في البحرين، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية،اليوم، أربعة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين (مفخخة) تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لضمان أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات الدفاع لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرتين المسيرتين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية.