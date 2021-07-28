بالفيديو.. رئيس أطباء مستشفى دار السلام يفند مزاعم عدم توفر الأوكسجين الطبي

بغداد - ياسين صفوان - فند رئيس الأطباء في مستشفى دار السلام بالعاصمة بغداد، حسن محمود، اليوم الأربعاء، مزاعم عدم توفر الأوكسجين الطبي في المستشفى.

وقال محمود في مقطع مصور، ورد لـ الخليج 365، إن "أحد الأشخاص نشر عبر موقع فيسبوك، مزاعم تتعلق بعدم توفر مادة الأوكسجين الطبي في المستشفى وتسجيل وفيات نتيجة ذلك الأمر، مبيناً أن تلك المزاعم كاذبة تماماً وهدفها هو الارهاب الاعلامي".



وبين، أن "ذلك الشخص أراد دخول عدة مرافقين معه إلى المستشفى، الامر الذي رفضه المدير بناءً على توجيهات وزارة الصحة بعد الحرائق الأخيرة، وهذا هو السبب الذي دفعه لبث الشائعات"، مؤكداً أن "المستشفى متوفرة فيها مادة الاوكسجين".